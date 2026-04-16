وفد من المؤسسة العامة للجيولوجيا يشارك في المؤتمر الجيولوجي التركي الـ 78 في أنقرة

أنقرة-سانا

شارك وفد من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سوريا بأعمال المؤتمر الجيولوجي التركي بدورته الـ 78 المنعقدة في أنقرة، وذلك بدعوة رسمية من غرفة المهندسين الجيولوجيين التركية.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الخميس، أن الوفد السوري برئاسة المدير العام سراج الحريري بحث موضوعات تتعلق بالجيولوجيا والمناخ وقضايا الجفاف العالمي، بمشاركة واسعة من خبراء وباحثين من عدة دول.

وأجرى الوفد زيارة إلى متحف التاريخ الطبيعي، واطلع على أقسامه العلمية والمعروضات المتخصصة في علوم الأرض والتنوع الجيولوجي.

وتأتي مشاركة الوفد السوري في إطار تعزيز الحضور العلمي للمؤسسة، وتبادل الخبرات مع الهيئات الجيولوجية الإقليمية والدولية، والاطلاع على أحدث الأبحاث والتقنيات في مجالات علوم الأرض.

ويعقد المؤتمر الجيولوجي التركي الثامن والسبعون، في العاصمة التركية أنقرة، خلال الفترة الممتدة من الـ 13 وحتى الـ 19 من نيسان الجاري، لمناقشة قضايا متعلقة بالموارد المائية والجفاف وتغير المناخ والجيولوجيا، والآثار المحتملة للتغيرات المناخية على الدول.

وكانت وزارة الطاقة السورية نظمت في الـ 28 من كانون الثاني الماضي، زيارة لوفد من ممثلي عدد من الشركات التركية المتخصصة في مجال التعدين إلى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، بهدف بحث آفاق التعاون المشترك واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية.