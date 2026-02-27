أونماخت يصف اجتماع الوفد الأوروبي مع الشيباني بالمثمر ويؤكد تعزيز التعاون

دمشق-سانا

وصف القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت الاجتماعٌ الذي جرى أمس الخميس بين وفد الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني بالمثمر.

وكان الشيباني استقبل أمس وفداً دبلوماسياً للاتحاد الأوروبي برئاسة روزا ماريا غيلي، مديرة مديرية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي.

وقال أونماخت في حسابه على منصة (X) اليوم الجمعة: “ناقشنا خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات بين سوريا والاتحاد من خلال إنشاء حوار سياسي على أعلى مستوى، ودعم جهود التعافي، وملف عودة اللاجئين”.

وأعرب أونماخت عن تطلعه إلى مواصلة الحوار البنّاء وتعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار.

وكان الوفد الأوروبي أكد خلال اللقاء استمرار دعم جهود الحكومة السورية، مع توقع رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق قريباً، والعمل على إعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة، بما في ذلك بحث رفع التجميد عن بعض بنودها، في إطار الانفتاح التدريجي وعودة سوريا إلى المجتمع الدولي.