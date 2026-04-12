سوريا والأردن يوقّعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الإعلامية وتبادل الخبرات

عمّان-سانا

وقّع وزير الإعلام حمزة المصطفى مع وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، اتفاقية تعاون بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الإعلاميين في البلدين، وذلك ضمن اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني.

ووفق ما أوردته وزارة الإعلام السورية عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأحد، فإن الاتفاقية تتضمن مجالات متعددة للتعاون، أبرزها تطوير التربية الإعلامية والمعلوماتية، وتبادل الأخبار بين وكالتي الأنباء في البلدين، إلى جانب التعاون في إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

كما تشمل التنسيق في مجالات التراخيص للمؤسسات الإعلامية والتشريعات الناظمة للعمل الإعلامي.

ونصّت الاتفاقية كذلك على تبادل منح الاعتماد الصحفي للإعلاميين في كلا البلدين، وتنظيم المؤتمرات والورش الإعلامية، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالي الإعلام والاتصال الحكومي.

ووقعت سوريا والأردن، اليوم الأحد، 9 اتفاقات ومذكرات تفاهم، في ختام أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الجانبين على المستوى الوزاري.

وذكر مراسل سانا أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في العاصمة الأردنية عمّان شملت قطاعات الصناعة، والتجارة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والأوقاف، والتعليم العالي، والعدل والقضاء، والإعلام، والسياحة، والبريد والدفع الإلكتروني.

وشارك في اجتماعات الدورة الحالية 131 عضواً من الجانبين، بينهم وزراء ومسؤولون يمثلون 19 قطاعاً، وهو ما عكس مستوى التمثيل الواسع، وأهمية الملفات المطروحة على جدول الأعمال.