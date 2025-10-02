مرسوم رئاسي باعتبار مستشفى إدلب الجامعي محدثاً منذ 21-1-2020

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (194) لعام 2025 القاضي باعتبار مستشفى إدلب الجامعي محدثاً منذ 21 كانون الثاني 2020.

وجاء في نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري
وعلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 م، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
يرسم ما يلي:
المادة (1): يُعد مستشفى إدلب الجامعي محدثاً اعتباراً من تاريخ21-1-2020.
المادة (2): يُعد الملاك العددي لمستشفى إدلب الجامعي محدثاً اعتباراً من تاريخ 21-1-2020.
المادة (3): تكلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لتنفيذ هذا المرسوم في حينه.
المادة (4): يُنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

