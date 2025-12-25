محافظ حمص يزور مطرانية الوادي في بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي ويلتقي المطران باسيليوس منصور

أبو عاقولة: الانفتاح بين الأردن وسوريا يعزز التجارة البينية بين البلدين
انتشار قوى الأمن الداخلي في ساحة السبع بحرات ومحيطها بإدلب لتأمين احتفالات عيد التحرير
احتفالية لطلاب المدارس في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بمناسبة ذكرى النصر والتحرير.
مهجرون سوريون يعودون إلى وطنهم عبر معبر باب الهوى بعد تحرير سوريا من النظام البائد
من أجواء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مدينة حلب
