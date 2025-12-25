محافظ حمص يزور مطرانية الوادي في بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي ويلتقي المطران باسيليوس منصور منذ 45 دقيقة قائمة الصور 1/4 أبو عاقولة: الانفتاح بين الأردن وسوريا يعزز التجارة البينية بين البلدين انتشار قوى الأمن الداخلي في ساحة السبع بحرات ومحيطها بإدلب لتأمين احتفالات عيد التحرير احتفالية لطلاب المدارس في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بمناسبة ذكرى النصر والتحرير. مهجرون سوريون يعودون إلى وطنهم عبر معبر باب الهوى بعد تحرير سوريا من النظام البائد من أجواء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك في مدينة حلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حمصسوريامرمريتامطرانية الوادي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك طبيب يعود إلى محردة للاحتفال بعيد الميلاد لأول مرة بعد التحرير منذ 17 دقيقة فعالية ترفيهية للأطفال ذوي الإعاقة البصرية والسمعية في حمص منذ 27 دقيقة أهالي رأس العين شمال الحسكة يحتفلون بعيد الميلاد المجيد منذ 36 دقيقة 4 محافظ حمص يزور مطرانية الوادي في بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي ويلتقي المطران باسيليوس منصور منذ 45 دقيقة