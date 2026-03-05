انطلاق الإنتاج في أول معمل للإسمنت الأبيض في سوريا بطاقة 150 ألف طن

دمشق-سانا

انطلقت عمليات الإنتاج في مشروع “الفيحاء” للإسمنت الأبيض، في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، والتابع لشركة إسمنت الشمالية السعودية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن سنوياً، كأول معمل للإسمنت الأبيض في سوريا، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح مدير شركة في سوريا المهندس فارس جمعة أن المشروع يتضمن إنشاء مطحنة إسمنت أبيض أنبوبية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 20 طناً في الساعة، مع جميع التجهيزات والمتممات الفنية اللازمة للعملية الإنتاجية، مبيناً أن الشركة باشرت عقب الإعلان عن المشروع في تموز الماضي بتسريع وتيرة الأعمال المدنية والميكانيكية، وتم الانتهاء منها مع نهاية عام 2025، ويجري حالياً التحضير لبدء التشغيل التجاري خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشار جمعة إلى أن المصنع سيوفر أكثر من 130 فرصة عمل عند التشغيل بالطاقة القصوى، لافتاً إلى أن ما يزيد على 95 بالمئة من الكوادر العاملة فيه من الكفاءات السورية.

يذكر أن إسمنت الشمالية هي شركة سعودية تمتلك عدداً من معامل الإسمنت في المنطقة، وتنتج أنواعاً مختلفة منه بجودة عالية، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة.