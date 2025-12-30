الذهب يقفز مجدداً.. الغرام عيار 21 قيراطاً يلامس مليوناً و490 ألف ليرة

دمشق-سانا

سجلت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعاً جديداً بعد ظهر اليوم، بمقدار 20 ألف ليرة للغرام الواحد، من عيار 21 قيراطاً، مقارنة بالسعر الذي سجله صباحاً، والذي بلغ مليوناً و470 ألف ليرة.

وحددت جمعية الصاغة في نشرتها الثانية اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و490 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و460 ألف ليرة شراءً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و275 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و245 ألف ليرة شراءً.

ودعت الجمعية أصحاب محال الصاغة إلى الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال.