٢٠٢٥١٠١٥ ١١٠٣٢٧ سوريا تعرب عن تضامنها مع إثيوبيا إثر الفيضانات المدمّرة التي شهدتها

دمشق-سانا

أعربت الجمهورية العربية السورية عن تضامنها مع جمهورية إثيوبيا الصديقة إثر الفيضانات المدمّرة التي شهدتها مؤخراً، والتي أسفرت عن وقوع وفيات وإصابات وخسائر كبيرة في الممتلكات والبنى التحتية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الإثنين على خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية المؤلمة، معربة عن أملها بأن تتمكّن السلطات المختصة من احتواء تداعيات الكارثة.

وشهدت منطقة شرق إفريقيا هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة، متسببة بفيضانات وانهيارات أرضية في مناطق جبلية مكتظة بالسكان جنوب إثيوبيا، ما أسفر عن مقتل 125 شخصاً على الأقل إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

