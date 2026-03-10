مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون في المجال الإعلامي

دمشق-سانا

بحث وزير الإعلام حمزة المصطفى مع السفير الأردني بدمشق سفيان القضاة، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون في المجال الإعلامي، وتبادل الخبرات المهنية بين البلدين، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

وأكد الوزير المصطفى على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، مشيراً إلى ضرورة توقيع مذكرات تعاون بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، والاستفادة من الخبرات الأردنية في مجالات التدريب الإعلامي، ومكافحة التضليل الإعلامي، وتنظيم العمل الصحفي والإعلام الخارجي.

ومن جهته، بيّن القضاة استعداد الأردن لدعم عملية تطوير الإعلام في سوريا، وتشجيع الاستفادة من برامج التدريب المتخصصة التي يقدمها معهد التدريب الإعلامي في الأردن، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة لتعزيز القدرات المهنية للعاملين في القطاع الإعلامي.

وأجرى وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى زيارة في الأول من شهر آذار الجاري إلى العاصمة الأردنية عمان، وبحث مع وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، سبل تعزيز التعاون الإعلامي، وتطوير آليات التنسيق المشترك بين البلدين في مجالات الإعلام والاتصال الحكومي، ومواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة، كما التقى خلال زيارته مدير وكالة الأنباء الأردنية “بترا” فيروز مبيضين، ومدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية إبراهيم البواريد.