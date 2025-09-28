تعزيز التعاون الصناعي بين سوريا والأردن عبر قوائم تبادل سلعي مشتركة

دمشق-سانا

كشف رئيس غرفة صناعة إربد ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن، هاني أبو حسان، عن جهود مشتركة تبذلها غرف الصناعة والتجارة في البلدين لإعداد قوائم سلعية تخدم مصالح الطرفين، وتضمن توازن الأسواق والصناعات المحلية في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن.

جاء ذلك خلال زيارة أبو حسان إلى معرض البناء الدولي “سيريا بيلد” المقام في مدينة المعارض بدمشق، حيث أكد أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد إعادة فتح المعابر الحدودية، لكنه لا يزال دون مستوى الطموحات، مشيراً إلى أهمية استعادة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها وتوسيع التعاون الصناعي.

وأوضح أبو حسان أن العلاقات الاقتصادية السورية الأردنية تستند إلى عوامل قوية، أبرزها القرب الجغرافي والروابط الاجتماعية، ما يسهل حركة السلع ويعزز فرص التبادل في قطاعات حيوية مثل البناء والكهرباء والصحة.

ووصف معرض “سيريا بيلد” بأنه منصة استراتيجية للاطلاع على أحدث تقنيات البناء والتشييد، مشيداً بالمشاركة الواسعة من شركات عربية وأجنبية، والتي تتيح للصناعيين الأردنيين التعرف على متطلبات السوق السورية وتوسيع آفاق التعاون.

كما أشار إلى أن السوق السورية مقبلة على مرحلة إعادة إعمار واسعة، مؤكداً أن الأردن يمتلك خبرات صناعية عالية الجودة يمكن أن تسهم بفعالية في دعم هذه المرحلة.

وبحسب بيانات رسمية أردنية، سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 100%، حيث بلغت مستوردات الأردن من سوريا 62 مليون دينار، مقابل 31 مليوناً العام الماضي، فيما وصلت الصادرات الأردنية إلى سوريا 130 مليون دينار، مقارنة بـ26 مليوناً للفترة ذاتها من العام الماضي.