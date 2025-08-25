مباحثات سورية-تركية حول الفرص الاستثمارية في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة

دمشق-سانا

بحث نائب المدير العام لهيئة الاستثمار السورية محمد سيف الدين، مع وفد جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية (موصياد)، سبل إقامة استثمارات تركية في سوريا، في المجالات والقطاعات الإستراتيجية والحيوية، وخاصة إعادة الإعمار والتطوير العقاري والطاقة.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى هيئة الاستثمار بدمشق، تم عرض الخارطة الاستثمارية في سوريا التي شملت قطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات، والمشاريع في المحافظات السورية.

وفي تصريح لـ”سانا” أكد سيف الدين، أن سوريا تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الخدمية الإنتاجية، وأن هذه الفرص متاحة أمام جميع رجال الأعمال والمستثمرين، داعياً رجال الأعمال الأتراك إلى إقامة مشاريعهم في مختلف القطاعات والمناطق السورية، والاستفادة من التسهيلات التي يوفرها مرسوم الاستثمار الجديد.

وبين سيف الدين، أن هيئة الاستثمار تعمل على تقديم كل التسهيلات الممكنة؛ لإقامة هذه المشاريع وتذليل كل العقبات، وتهيئة بيئة أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار في سوريا، متوافقة مع البيئة التشريعية الجديدة والرؤية المتجددة لسوريا.

من جانبه، أكد سليم باشتميير نائب رئيس مجلس إدارة جمعية موصياد، أن اللقاءات التي أجرتها الجمعية مع عدد من المحافظين وغرف الصناعة والتجارة ووزارتي الاقتصاد والصناعة، والسياحة، أثمرت عن التوافق على تنظيم مؤتمر اقتصادي استثماري سوري تركي كبير في دمشق خلال الفترة المقبلة.

وأعرب باشتميير، عن رغبة رجال الأعمال الأتراك في إقامة مشاريع في عدد من القطاعات الحيوية في سوريا، وخاصة العقارات والطاقة والكهرباء.

بدوره، أوضح عمر زيدان عضو مجلس إدارة جمعية “موصياد” التركية، اهتمام الجمعية بالتعاون مع رجال الأعمال السوريين، وإقامة مشاريع استثمارية في سوريا، مشيراً إلى أهمية توفير مناخ مشجع، يساعد على جذب المستثمرين، ودعم المشاريع المشتركة، بما يخدم التنمية الاقتصادية في سوريا.

شارك في الاجتماع نائب المدير العام لهيئة الاستثمار الدكتور علاء العظمة، ومديرة الدراسات والخارطة الاستثمارية في الهيئة جلنار حمدان.

يذكر أن جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية (موصياد)، تضم أكثر من 50 ألف رجل أعمال يعملون في مختلف القارات، وتتجاوز فروعها 90 فرعاً حول العالم، وأسست مؤخراً فرعاً لها في سوريا.