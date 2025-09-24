الرئيس الأوكراني يدعو المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن سوريا

نيويورك-سانا

دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر لسوريا وإزالة العقوبات التي تثقل كاهل اقتصادها كي تتمكن من النهوض.

وأوضح زيلينسكي خلال كلمة أمام الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن بلاده تريد السلام لكن روسيا ترفض وقف الحرب.

وأشار إلى أن القانون الدولي وحده لا يكفي لردع من يختارون الحروب، مؤكداً أن ضمان الأمن يتطلب شراكات أمنية قوية وامتلاك وسائل الدفاع.

وبيّن زيلينسكي أن العالم يعيش حالياً سباق تسلح هو الأكثر تدميراً في تاريخ البشرية، ما يستدعي تعاوناً دولياً حقيقياً لتحقيق الأمن والسلام.