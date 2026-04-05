الرئيس الشرع يبحث مع رئيس الإمارات التصعيد الإقليمي ويؤكد رفضه للاعتداءات على الدول العربية

دمشق-سانا

أجرى الرئيس أحمد الشرع اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الرئيس الشرع خلال الاتصال عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مشدداً على حرص الجمهورية العربية السورية على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وتناول الرئيسان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاسات التصعيد على أمن واستقرار الدول العربية، مؤكدين أهمية اعتماد مقاربات مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الشرع إدانة الجمهورية العربية السورية للاعتداءات الإيرانية التي تطال بعض الدول العربية، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمنها واستقرارها.