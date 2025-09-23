أردوغان يشدد خلال لقائه ولي العهد الكويتي على استمرار الدعم التركي لسوريا

نيويورك-سانا

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال لقائه وليّ عهد الكويت الشيخ صباح خالد الصباح، التأكيد على استمرار دعم بلاده لسوريا.

وشدد أردوغان، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب ما نقلت وكالة الاناضول، على أهمية التركيز على إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، وفق أسس الحفاظ على وحدة أراضيها، مشيراً إلى أنّ دعم تركيا لها سيستمرّ.

وفي سياق آخر أكد الرئيس التركي أهمية اتخاذ الدول الإسلامية موقفاً موحداً ضد المجازر الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وضرورة استمرار المفاوضات لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وافتتحت اليوم مناقشات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة رؤساء وزعماء من مختلف دول العالم، على أن تستمر حتى السبت المقبل، وتختتم الدورة يوم الإثنين الذي يليه.