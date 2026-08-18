الأردن يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها على سوريا

عمّان-سانا
أدان الأردن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على سوريا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي في بيان اليوم الثلاثاء على منصة “إكس” أن هذا العدوان غير مبّرر، ويشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها والتي تعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وتصعيداً خطيراً لن يسهم إلا في مزيد من الصراع والتوتر في المنطقة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها جزءاً من أراضيها، وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها.
وجدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية التأكيد على موقف المملكة الأردنية الثابت في دعم سوريا في جهود إعادة البناء على أسس تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافة.
وأدنت سوريا في وقت سابق اليوم بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، واعتبرته عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.