الأردن يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها على سوريا

عمّان-سانا‏

أدان الأردن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري ‏في محافظة إدلب، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وإلزام إسرائيل بوقف ‌‏اعتداءاتها على سوريا.‏

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي في بيان اليوم ‏الثلاثاء على منصة “إكس” أن هذا العدوان غير مبّرر، ويشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة ‏سوريا ووحدة أراضيها، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.‏

وشدد على ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي ‏تستهدف أمن سوريا واستقرارها والتي تعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وتصعيداً ‏خطيراً لن يسهم إلا في مزيد من الصراع والتوتر في المنطقة.‏

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام ‏إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها جزءاً من ‏أراضيها، وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ‏وسيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها.‏

وجدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية التأكيد على موقف المملكة الأردنية الثابت في ‏دعم سوريا في جهود إعادة البناء على أسس تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها ‏واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافة.‏

وأدنت سوريا في وقت سابق اليوم بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي ‏استهدفت مطار أبو ‏الظهور العسكري في إدلب، واعتبرته عدواناً غير مبرر وانتهاكاً ‏صارخاً لسيادتها، ‏وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.‏