وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يؤكد استمرار بلاده بدعم سوريا

لندن-سانا

أكد وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية هيمش فولكنر أن بلاده ستواصل دعم سوريا.

وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في حسابها عبر “إكس”: إن فولكنر شارك في جلسة نقاش في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بشأن سوريا، وقال تعليقاً على ذلك: “إن الاستقرار في سوريا ضروري لأمن المنطقة والأمن العالمي على حد سواء”، مضيفاً: إن “المملكة المتحدة ستواصل دعم تعافي سوريا”.

وشارك فولكنر في جلسة ضمن منتدى أنطاليا بعنوان: “مسار سوريا نحو الاستقرار”.

وفي تموز الماضي، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضرورة احترام سيادة سوريا، مشيراً إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها تهدد بزعزعة الاستقرار.

واختتمت اليوم النسخة الخامسة من “منتدى أنطاليا الدبلوماسي” الذي انطلق الجمعة الماضية، تحت شعار “التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل”، بمشاركة الرئيس أحمد الشرع وأكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، ونحو 15 نائب رئيس دولة ورئيس حكومة، وأكثر من 50 وزيراً بينهم أكثر من 40 وزيراً للخارجية، من أكثر من 150 دولة.