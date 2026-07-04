مواجهات ندية ومهارات متميزة في بطولة الجمهورية للفنون القتالية المختلطة.

زيارة ميدانية لقوات الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (أندوف) في عدد من قرى ريف القنيطرة
حملة لقاح شاملة لطلاب مدرسة الأموية في محافظة درعا
تقرير لمراسل سانا من داخل سجن الشدادي جنوب الحسكة
مبادرة لشبان في حماة لترميم وردم الحفر في شوارع المدينة
من شوارع الرقة ..احتفالات شعبية بتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار وتسليم المدينة للحكومة السورية
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