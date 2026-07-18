في ختام المنافسات.. اللاذقية تحرز لقب بطولة ‏الجمهورية الصيفية لألعاب القوى

دمشق-سانا
اختُتمت على مضمار وميدان ملعب مدينة الياسمين بدمشق منافسات بطولة الجمهورية الصيفية لألعاب القوى لفئات الناشئين والناشئات والرجال والسيدات، وسط مستويات فنية متميزة أسفرت عن تسجيل رقم قياسي سوري جديد، عكس التطور المتواصل الذي تشهده ألعاب القوى السورية.
ونجح اللاعب هادي عباس في تحطيم الرقم القياسي السوري لسباق 100 متر، مسجلاً زمناً قدره 10.40 ثوانٍ، بعد أن ظل الرقم السابق صامداً لمدة 46 عاماً، وكان مسجلاً يدوياً باسم زياد قات ونبيل نهري بزمن 10.50 ثوان في بطولة داخلية، وإلكترونياً ما زال مسجلاً باسم نبيل نهري ببطولة خارجية 10.67ثوانٍ.
وفي ختام المنافسات، توجت محافظة اللاذقية بلقب البطولة، فيما حلت دمشق في المركز الثاني، وحلت درعا ثالثة، وريف دمشق رابعة، كما توزعت الميداليات على مختلف المحافظات المشاركة، من الحسكة إلى درعا، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المنافسة وارتفاع المستوى الفني لدى اللاعبين واللاعبات.
وأكد رئيس اتحاد ألعاب القوى محمد الضامن في تصريح لـ سانا، أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، وشكّلت محطة مهمة لتقييم مستويات اللاعبين واللاعبات، واكتشاف المواهب القادرة على رفد المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنّ النتائج المحققة، ولا سيما الرقم القياسي الجديد، تعكس ثمار العمل المتواصل الذي يبذله الاتحاد بالتعاون مع الكوادر الفنية في المحافظات.
يشار إلى أنه شارك في البطولة 204 لاعبين ولاعبات مثلوا معظم المحافظات السورية.