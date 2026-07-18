في ختام المنافسات.. اللاذقية تحرز لقب بطولة ‏الجمهورية الصيفية لألعاب القوى

دمشق-سانا‌‎ ‎

اختُتمت على مضمار وميدان ملعب مدينة الياسمين ‏بدمشق منافسات بطولة الجمهورية الصيفية لألعاب القوى ‏لفئات الناشئين والناشئات والرجال والسيدات، وسط ‏مستويات فنية متميزة أسفرت عن تسجيل رقم قياسي ‏سوري جديد، عكس التطور المتواصل الذي تشهده ألعاب ‏القوى السورية‎.‎

ونجح اللاعب هادي عباس في تحطيم الرقم القياسي ‏السوري لسباق 100 متر، مسجلاً زمناً قدره 10.40 ‏ثوانٍ، بعد أن ظل الرقم السابق صامداً لمدة 46 عاماً، ‏وكان مسجلاً يدوياً باسم زياد قات ونبيل نهري بزمن ‌‏10.50 ثوان في بطولة داخلية، وإلكترونياً ما زال مسجلاً ‏باسم نبيل نهري ببطولة خارجية 10.67ثوانٍ. ‎

وفي ختام المنافسات، توجت محافظة اللاذقية بلقب ‏البطولة، فيما حلت دمشق في المركز الثاني، وحلت ‏درعا ثالثة، وريف دمشق رابعة، كما توزعت الميداليات ‏على مختلف المحافظات المشاركة، من الحسكة إلى ‏درعا، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المنافسة وارتفاع ‏المستوى الفني لدى اللاعبين واللاعبات‎.‎

وأكد رئيس اتحاد ألعاب القوى محمد الضامن في تصريح ‏لـ سانا، أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، ‏وشكّلت محطة مهمة لتقييم مستويات اللاعبين واللاعبات، ‏واكتشاف المواهب القادرة على رفد المنتخبات الوطنية ‏خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنّ النتائج المحققة، ولا ‏سيما الرقم القياسي الجديد، تعكس ثمار العمل المتواصل ‏الذي يبذله الاتحاد بالتعاون مع الكوادر الفنية في ‏المحافظات‎.‎

يشار إلى أنه شارك في البطولة 204 لاعبين ولاعبات مثلوا ‏معظم المحافظات السورية.