منتخب سوريا يواجه نيوزيلندا غداً الخميس في مستهل مشواره بكأس آسيا للشباب بكرة السلة

دمشق-سانا

يستهل منتخب سوريا للشباب بكرة السلة غداً الخميس، مشواره في نهائيات كأس آسيا 2026، التي تقام في مدينة أحمد آباد الهندية خلال الفترة من 13 ولغاية 23 آب الجاري، بلقاء نظيره النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا.

وستكون مهمة منتخبنا صعبة في مواجهة أحد أقوى منتخبات البطولة وأبرز المرشحين للوصول إلى مراكز المقدمة، لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية وسرعات عالية وخبرة فنية وتكتيكية، فيما يعتمد منتخبنا على التنظيم الدفاعي، ومهارات اللاعبين في التسديد من خارج القوس.

وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخب البحرين بطل الخليج، ومنتخب لبنان بطل غرب آسيا.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً وُزعت على أربع مجموعات، فضمت المجموعة الأولى منتخبات أستراليا والصين تايبيه والفلبين وتايلاند، بينما تضم المجموعة الثالثة الصين وإيران وقطر وسريلانكا، والمجموعة الرابعة كوريا الجنوبية واليابان والهند وكازاخستان.

وينص نظام البطولة على أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأربع إلى ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب أصحاب المركزين الثاني والثالث ملحقاً تأهيلياً للدور ذاته.

وسيلتقي منتخبنا في مباراته الثانية مع منتخب لبنان يوم السبت 15 آب، قبل أن يختتم مبارياته أمام البحرين يوم الإثنين 17 آب.