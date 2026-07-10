الاتحاد السوري لكرة المضرب يتحضر لإقامة دورة تأهيلية لإعداد حكام وطنيين

Z0ImAjcJ 2 8 الاتحاد السوري لكرة المضرب يتحضر لإقامة دورة تأهيلية لإعداد حكام وطنيين

دمشق-سانا

يقيم الاتحاد السوري لكرة المضرب دورة تأهيلية لإعداد حكام وطنيين، خلال الفترة من 19 إلى 21 من تموز الجاري، على ملاعب نادي الفيحاء الرياضية في دمشق.

ووفقا للتعميم الذي نشره اتحاد كرة المضرب على صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن الدورة ستشهد محاضرات نظرية وتطبيقات عملية مكثفة، على أن يمنح الناجحون شهادة معتمدة تخولهم إدارة البطولات المحلية.

وتأتي هذه الدورة في إطار استراتيجية الاتحاد لتجديد الكوادر التحكيمية ورفد الملاعب السورية بطاقات شبابية مؤهلة، قادرة على إدارة المباريات وفق أحدث القوانين الدولية المعتمدة من قبل الاتحادين الدولي والقاري.

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