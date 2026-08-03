منتخب سوريا للشباب يكثف استعداداته لتصفيات كأس آسيا

دمشق-سانا

يواصل منتخب سوريا للشباب بكرة القدم استعداداته لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، المقررة في أوزبكستان ‏خلال الفترة من الـ29 من آب الجاري حتى الـ6 من أيلول المقبل.‏

ووفقاً لاتحاد كرة القدم، يتضمن برنامج إعداد المنتخب معسكراً خارجياً في البحرين يستمر من الأول حتى الـ11 من آب ‏الجاري، تتوزع خلاله التدريبات البدنية والتكتيكية وفق فترات زمنية محددة. ‏

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ويخوض المنتخب خلال المعسكر عدداً من المباريات الودية أبرزها مع المنتخب البحريني، بهدف رفع الجاهزية الفنية ‏والبدنية، والوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل انطلاق منافسات التصفيات.‏

ويأتي البرنامج ضمن خطة الاتحاد السوري لكرة القدم لتوفير الظروف المناسبة لتحضير المنتخب، وإتاحة الفرصة أمام ‏الجهاز الفني لتقييم مستويات اللاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل خوض الاستحقاق القاري.‏