منتخب سوريا للشباب يكثف استعداداته لتصفيات كأس آسيا

دمشق-سانا
يواصل منتخب سوريا للشباب بكرة القدم استعداداته لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، المقررة في أوزبكستان خلال الفترة من الـ29 من آب الجاري حتى الـ6 من أيلول المقبل.
ووفقاً لاتحاد كرة القدم، يتضمن برنامج إعداد المنتخب معسكراً خارجياً في البحرين يستمر من الأول حتى الـ11 من آب الجاري، تتوزع خلاله التدريبات البدنية والتكتيكية وفق فترات زمنية محددة.
ويخوض المنتخب خلال المعسكر عدداً من المباريات الودية أبرزها مع المنتخب البحريني، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، والوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل انطلاق منافسات التصفيات.
ويأتي البرنامج ضمن خطة الاتحاد السوري لكرة القدم لتوفير الظروف المناسبة لتحضير المنتخب، وإتاحة الفرصة أمام الجهاز الفني لتقييم مستويات اللاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل خوض الاستحقاق القاري.