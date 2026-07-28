نادي الهلال السوري يخسر أمام النصر السعودي ببطولة أندية غرب آسيا للسيدات

عمان-سانا

خسر نادي الهلال السوري أمام نادي النصر السعودي، بخمسة أهداف دون رد في افتتاح مشاركته ببطولة غرب آسيا لأندية السيدات بكرة القدم المقامة في الأردن.

وتقام البطولة بمشاركة ستة أندية، وزعت على مجموعتين تضم الأولى الاتحاد الأردني وأف سي الإماراتي وأكاديمية بيروت، فيما تتنافس في الثانية أندية الهلال السوري ونفط الشمال العراقي، والنصر السعودي.

ويلتقي السبت القادم الهلال مع نفط الشمال العراقي عند الساعة الخامسة مساءً.

وتلعب الأندية في الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.