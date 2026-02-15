إشادة عربية بمعرض دمشق الدولي للكتاب: تنظيم مميز وحضور فاق التوقعات

وفد من وزارة الدفاع يشارك بفعاليات الدورة 29 لهيئات التدريب بالجامعة العربية في مصر
مديرية المخابر بدمشق تبحث مع منظمة العمل الدولية سبل تطوير المواصفات الفنية
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يخسر أمام نظيره الأردني ودياً
الهلال الأحمر يطلق مبادرة “ضوء” لإنارة شوارع حي الغمقة الشرقية في طرطوس
وزير التنمية الإدارية: زيارتنا للأردن تهدف لتبادل الخبرات في مجال بناء القدرات للموارد البشرية
