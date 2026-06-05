سوريا تبحث في فيينا استبدال وقود مفاعل “منسر” بوقود منخفض التخصيب

فيينا-سانا

بحث وفد من هيئة الطاقة الذرية السورية، مع فرق تقنية من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدة دول أخرى، الترتيبات الخاصة باستبدال وقود مفاعل البحوث السوري المصغر “منسر” عالي التخصيب بوقود آخر منخفض التخصيب، وذلك في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية “فيينا”.

وأوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية الدكتور مضر العكلة لـ سانا اليوم الخميس، أن الاجتماعات التقنية التي استمرت على مدى أسبوع واختتمت اليوم شهدت مناقشات موسعة حول آليات استبدال الوقود النووي للمفاعل، وذلك في خطوة تهدف أساساً إلى تنشيط العمل والنشاط البحثي والعلمي داخل منشأة المفاعل.

وأشار العكلة إلى أن استبدال قلب المفاعل يأتي تأكيداً على التزام سوريا الكامل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، والعمل بموجبها لتطوير الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة الذرية، والاستفادة من هذه العملية لفتح آفاق جديدة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية السورية الشابة، وتطوير خبراتها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل ومواكبة المعايير الدولية المعمول بها في مجالات البحوث العلمية والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية.

يذكر أن المفاعل السوري المصغر “منسر” هو مفاعل أبحاث صيني الصنع ذو طاقة منخفضة (نحو 30 كيلوواط)، حصلت عليه سوريا في تسعينيات القرن الماضي، ويخضع هذا المفاعل بشكل مستمر ومنتظم لنظام رقابة وعينات بيئية دورية من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تؤكد هيئة الطاقة الذرية السورية بأن عمليات استبدال وقود المفاعل هي امتداد لالتزام سوريا بمعايير الأمن والأمان النووي العالمية ومبادئ عدم الانتشار.