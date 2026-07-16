منتخب سوريا لكرة القدم للسيدات تحت 17 عاماً في المجموعة الخامسة بتصفيات كأس آسيا

كوالالمبور-سانا



سحبت اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات 2027 تحت 17 عاماً، ووضعت منتخب سوريا في المجموعة الخامسىة.



وسيلعب منتخبنا في التصفيات القادمة ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات ماليزيا والهند والعراق.



ومن المقرر أن تُقام التصفيات خلال الفترة من 5 إلى 11 تشرين الأول 2026 لمجموعة منتخبنا في ماليزيا، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة فقط إلى النهائيات التي ستستضيفها الصين 2027.

