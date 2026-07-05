منتخب سوريا لسلة الناشئين يستعد لبطولة غرب آسيا المؤهلة لكأس آسيا 2026‏

Untitled 2 1 منتخب سوريا لسلة الناشئين يستعد لبطولة غرب آسيا المؤهلة لكأس آسيا 2026‏

دمشق-سانا‏

يستعد منتخب سوريا للناشئين تحت 18 عاماً بكرة السلة لخوض منافسات بطولة غرب آسيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا ‌‏2026، والتي تستضيفها صالة الأرينا في العاصمة الأردنية عمّان.

ويفتتح منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بعد غد الثلاثاء بلقاء منتخب الأردن، على أن يواجه منتخبي فلسطين وإيران ‏يومي الأربعاء والخميس القادمين على التوالي.

ويختتم منتخبنا مشاركته في البطولة بلقاءين أمام منتخبي لبنان والعراق يومي الجمعة والسبت القادمين.

يذكر أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة تتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين.

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