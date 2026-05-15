بطولة قدامى كرة القدم تواصل منافساتها بدمشق ‏

دمشق-سانا
تواصل بطولة قدامى لاعبي كرة القدم بدمشق منافساتها بمشاركة 13 فريقاً، والتي تنظمها مديرية الرياضة والشباب بدمشق على أرض الملعب السداسي في نادي قاسيون الرياضي.
وشهدت مباريات اليوم السادس من البطولة فوز قدامى فريق البافاري على قدامى فريق التاج بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل قدامى نادي دمشق الأهلي مع قدامى نادي ميسلون بهدفين لكل منهما، بينما فاز قدامى نادي النضال على قدامى فريق بيتا بستة أهداف مقابل ثلاثة.
ونال جوائز أفضل لاعب في المباريات كل من عادل عبدالله من فريق التاج، ووليد حبوباتي من نادي ميسلون، وهاني الدهان من نادي النضال.
وتستمر البطولة حتى الـ 25 من أيار الجاري ضمن خطة مديرية الرياضة والشباب، لتنشيط الحركة الرياضية والاجتماعية وتكريم نجوم الكرة السورية السابقين.