بطولة قدامى كرة القدم تواصل منافساتها بدمشق ‏

دمشق-سانا ‏

تواصل بطولة قدامى لاعبي كرة القدم بدمشق منافساتها بمشاركة ‌‏13 فريقاً، والتي تنظمها مديرية الرياضة والشباب بدمشق على ‏أرض الملعب السداسي في نادي قاسيون الرياضي.‏

وشهدت مباريات اليوم السادس من البطولة فوز قدامى فريق ‏البافاري على قدامى فريق التاج بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما ‏تعادل قدامى نادي دمشق الأهلي مع قدامى نادي ميسلون بهدفين ‏لكل منهما، بينما فاز قدامى نادي النضال على قدامى فريق بيتا ‏بستة أهداف مقابل ثلاثة.‏

ونال جوائز أفضل لاعب في المباريات كل من عادل عبدالله من ‏فريق التاج، ووليد حبوباتي من نادي ميسلون، وهاني الدهان من نادي ‏النضال.‏

وتستمر البطولة حتى الـ 25 من أيار الجاري ضمن خطة مديرية ‏الرياضة والشباب، لتنشيط الحركة الرياضية والاجتماعية وتكريم ‏نجوم الكرة السورية السابقين.‏

