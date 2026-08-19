مع إطلاق دورة الاعتماد والصقل الأولى.. تايكواندو (‏ITF‏) تبدأ نشاطها في ‏سوريا ‏

دمشق-سانا

تقيم اللجنة العليا للتايكواندو (‏ITF‏) دورة الاعتماد والصقل الأولى للعام ‏الحالي، وذلك في مقر وزارة الرياضة والشباب في دمشق غداً وبعد غدٍ بإشراف ‏الاتحاد السوري للفنون القتالية بعد اعتمادها ضمن أسرة الاتحاد بتاريخ 28-2-2026 في سوريا.‏

رئيس اللجنة العليا للتايكواندو (‏ITF‏) وعضو الاتحاد الدولي أحمد الحلبي قال لـ ‏سانا: إن الدورة في إطار العمل على إعادة تنظيم هذه الرياضة ضمن مظلة الاتحاد ‏العربي السوري للفنون القتالية وفق أسس فنية وإدارية بما يمهد لانتشار اللعبة بشكل ‏أوسع في مختلف المحافظات، وإطلاق بطولاتها المحلية وتعزيز حضورها على ‏المستويين العربي والدولي.‏

وأوضح الحلبي أن الدورة تمثل خطوة أساسية في مسار عودة اللعبة إلى الساحة ‏الرياضية السورية مشيراً إلى أن احتضان الاتحاد العربي السوري للفنون القتالية لها ‏يسهم في تنظيم عملها وضمان استمراريتها وتطورها وفق أسس فنية وإدارية سليمة.‏

وبيّن الحلبي أن المرحلة المقبلة ستركز على تأهيل المدربين والحكام وصقل مهاراتهم ‏وثقافتهم الطبية والرياضية، بما يمهد لاستئناف البطولات الوطنية وعودة المشاركات ‏الخارجية حيث تتميز بنشاطاتها الدولية المتعددة مؤكداً أن اللجنة تعمل على بناء ‏قاعدة فنية وتحكيمية قادرة على مواكبة تطور اللعبة. ‏

يشار إلى أن لعبة التايكواندو تنقسم إلى (‏ITF‏) و (‏WT‏) حيث يركز ‏التايكواندو (‏ITF‏) على القتال التقليدي والدفاع عن النفس وهي الأقدم وتركز ‏على الضرب باليد والقدم على الرأس والجذع ولخشونتها لم تعتمد بعد في الألعاب ‏الأولمبية، بينما يركز (‏WT) على الجانب الرياضي والتنافسي مع منع الضرب ‏باليد على الرأس، على خلاف ال (‏ITF‏) وهو النوع المعتمد في الدورات الأولمبية.‏