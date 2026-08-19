مع إطلاق دورة الاعتماد والصقل الأولى.. تايكواندو (‏ITF‏) تبدأ نشاطها في ‏سوريا ‏

دمشق-سانا
تقيم اللجنة العليا للتايكواندو (ITF) دورة الاعتماد والصقل الأولى للعام الحالي، وذلك في مقر وزارة الرياضة والشباب في دمشق غداً وبعد غدٍ بإشراف الاتحاد السوري للفنون القتالية بعد اعتمادها ضمن أسرة الاتحاد بتاريخ 28-2-2026 في سوريا.
رئيس اللجنة العليا للتايكواندو (ITF) وعضو الاتحاد الدولي أحمد الحلبي قال لـ سانا: إن الدورة في إطار العمل على إعادة تنظيم هذه الرياضة ضمن مظلة الاتحاد العربي السوري للفنون القتالية وفق أسس فنية وإدارية بما يمهد لانتشار اللعبة بشكل أوسع في مختلف المحافظات، وإطلاق بطولاتها المحلية وتعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي.
وأوضح الحلبي أن الدورة تمثل خطوة أساسية في مسار عودة اللعبة إلى الساحة الرياضية السورية مشيراً إلى أن احتضان الاتحاد العربي السوري للفنون القتالية لها يسهم في تنظيم عملها وضمان استمراريتها وتطورها وفق أسس فنية وإدارية سليمة.
وبيّن الحلبي أن المرحلة المقبلة ستركز على تأهيل المدربين والحكام وصقل مهاراتهم وثقافتهم الطبية والرياضية، بما يمهد لاستئناف البطولات الوطنية وعودة المشاركات الخارجية حيث تتميز بنشاطاتها الدولية المتعددة مؤكداً أن اللجنة تعمل على بناء قاعدة فنية وتحكيمية قادرة على مواكبة تطور اللعبة.
يشار إلى أن لعبة التايكواندو تنقسم إلى (ITF) و (WT) حيث يركز التايكواندو (ITF) على القتال التقليدي والدفاع عن النفس وهي الأقدم وتركز على الضرب باليد والقدم على الرأس والجذع ولخشونتها لم تعتمد بعد في الألعاب الأولمبية، بينما يركز (WT) على الجانب الرياضي والتنافسي مع منع الضرب باليد على الرأس، على خلاف ال (ITF) وهو النوع المعتمد في الدورات الأولمبية.