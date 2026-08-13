منتخب سوريا لكرة القدم للشباب يلتقي نظيره العماني ودياً

مسقط-سانا

يلتقي منتخب سوريا لكرة القدم للشباب مع نظيره العماني ودياً اليوم الخميس عند الساعة السابعة والربع مساءً، وذلك خلال معسكره التدريبي الحالي في العاصمة العُمانية مسقط تحضيراً لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً.

وبدأ منتخبنا معسكره التدريبي في سلطنة عُمان أمس ويستمر حتى 17 الجاري، ويتضمن مباراة ودية ثانية أمام المنتخب العُماني يوم 16 الشهر الجاري.

وكان منتخبنا أجرى مؤخراً معسكراً تدريبياً في البحرين، تحضيراً لاستحقاقه القادم، والتقى خلاله نظيره البحريني في مباراتين وديتين خسر فيهما منتخبنا بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.