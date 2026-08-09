دوري المؤسسات الإعلامية ينطلق غداً بمشاركة ثمانية فرق

photo 2026 08 09 23 37 47 دوري المؤسسات الإعلامية ينطلق غداً بمشاركة ثمانية فرق

دمشق-سانا

تنطلق غداً الإثنين منافسات “دوري المؤسسات الإعلامية“، الذي تنظمه لجنة الصحافة الرياضية في اتحاد الصحفيين، بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، وذلك على أرض الملعب الجنوبي في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.

ويشارك في النسخة الأولى من البطولة ثمانية فرق هي: وزارة الرياضة والشباب، وزارة الإعلام، مؤسسة الوحدة للصحافة، القناة السورية، القناة الإخبارية، إذاعة دمشق، إذاعة الثورة، وفريق المؤثرين.

وسيتواجد مع كل فريق في البطولة لاعب دولي معتزل لزيادة التنافسية بين الفرق المشاركة.

وحسب اللجنة المنظمة فإن هذه البطولة تهدف إلى تعزيز الأنشطة الرياضية بين الكوادر الإعلامية، وتوطيد أواصر التعاون والزمالة بين مختلف المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية، إضافة إلى خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الروح الرياضية والعمل الإعلامي.

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