الوحدة يحسم قمة الجولة الثالثة أمام أهلي حلب في فاينال كرة السلة

حلب-سانا

حسم فريق الوحدة قمة الجولة الثالثة من الفاينال 6 لدوري الرجال بكرة السلة، بالفوز على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 82-71 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، في صالة الشهباء الرياضية بحلب.

أصحاب الأرض والجمهور تمكنوا من فرض إيقاعهم في النصف الأول من اللقاء لينتهي بتقدم بفارق 3 نقاط 34-31، لكن الوحدة ظهر بصورة مختلفة في الربعين الثالث والرابع ولا سيما في الناحية الدفاعية، إضافة إلى تألق لاعبيه في التسديد من خارج القوس ليحسم اللقاء لصالحه بفارق 11 نقطة، محققاً فوزه الثالث على التوالي في منافسات الفاينال.

بهذه النتيجة ارتقى الوحدة لصدارة ترتيب الفاينال برصيد 33 نقطة، فيما تجمد رصيد أهلي حلب عند النقطة 31 في المركز الثالث.

