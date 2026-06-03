الجمعة القادم.. انطلاق الجولة الثامنة من الدوري السوري للكرة الطائرة للرجال

دمشق-سانا



تنطلق يوم الجمعة القادم منافسات الجولة الثامنة من الدوري السوري للكرة الطائرة للرجال بإقامة أربع مباريات في دمشق وحماة والقامشلي.



ويلتقي فريق عامودا مع أبو حمام في القامشلي، فيما يتواجه الوحدة مع الشرطة بدمشق، ويواجه كنصفرة فريق الجيش في محردة، ويلتقي خان شيخون مع الفرات في محردة أيضاً.



وكانت الجولة السابعة أسفرت عن فوز خان شيخون على الجيش بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي أقيمت في حماة، كما فاز أبو حمام على الفرات، وعامودا على كنصفرة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل في كلا المباراتين.



ويتصدر الشرطة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة يليه خان شيخون ب 14 نقطة ثم الجيش ب 13 نقطة والوحدة ب 10 نقاط وعامودا ب 9 نقاط وأبو حمام ب 8 نقاط وسلمية ب 6 نقاط وكنصفرة ب 3 نقاط فيما يبقى الفرات دون نقاط.