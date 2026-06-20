مدينة سلمية تستضيف مهرجان اليوم العالمي لليوغا لكبار السن

حماة-سانا

أقامت مديرية الرياضة والشباب بحماة اليوم بالتعاون مع الاتحاد العربي السوري للرياضة للجميع مهرجان اليوم العالمي لليوغا من أجل السلام “لكبار السن”، وذلك على ملاعب دريم سبورت بمدينة سلمية.

وفي تصريح لوكالة سانا أوضح مدير الرياضة والشباب بحماة مكرم كيلاني، أن المهرجان يهدف إلى تعزيز قيم السلام والصحة والنشاط المجتمعي، وتشجيع كبار السن على ممارسة الأنشطة الرياضية والصحية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.

وأشارت رئيسة الاتحاد العربي السوري للرياضة للجميع ثناء محمد إلى أن المهرجان يسعى إلى إيجاد مجتمع معافى صحياً وبدنياً قادر على العطاء.

ولفتت سهام جعلوك مدربة اليوغا في مدينة حمص إلى أن رياضة اليوغا لها فوائد عديدة تنعكس إيجاباً على الأشخاص الممارسين لها بشكل خاص، وعلى المجتمع كله بشكل عام.

يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي لليوغا في الـ 21 من حزيران من كل عام، وهو الموعد الذي حددته الأمم المتحدة منذ عام 2014 لرفع مستوى الوعي بالفوائد الصحية والذهنية لممارسة اليوغا.