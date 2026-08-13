زراعة الحسكة: محصول القطن جيد وخال من الإصابات الحشرية ‏والفطرية

الحسكة-سانا
أكدت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة خلو المساحات المزروعة بمحصول القطن من الإصابات الحشرية والفطرية خلال الموسم الزراعي الحالي، وأن الحالة العامة لنمو المحصول جيدة حتى تاريخه.
وبين معاون مدير الزراعة المهندس عز الدين الحسو في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن المديرية تتابع واقع نمو محصول القطن في مختلف المناطق المزروعة لرصد وجود أي آفات زراعية قد تلحق بالمحصول الضرر، ولا سيما دودة اللوز التي كانت تنتشر في الحقول خلال المواسم الماضية، لافتاً إلى أن واقع المحصول جيد، وهو يمر حالياً بمرحلتي الإزهار وتشكل الجوز.
وأشار الحسو إلى أن عمليات قطاف محصول القطن تبدأ في محافظة الحسكة عادة منتصف شهر أيلول من كل عام، وتستمر حتى شهر تشرين الأول، ليبدأ بعدها المزارعون بحرث الأرض مجدداً والتحضير لزراعة المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي القادم .
يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القطن في محافظة الحسكة للموسم الحالي بلغت 7835 هكتاراً في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.