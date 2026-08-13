زراعة الحسكة: محصول القطن جيد وخال من الإصابات الحشرية ‏والفطرية

الحسكة-سانا‌‎ ‎

أكدت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة خلو المساحات المزروعة ‏بمحصول القطن من الإصابات الحشرية والفطرية خلال الموسم الزراعي ‏الحالي، وأن الحالة العامة لنمو المحصول جيدة حتى تاريخه. ‎

وبين معاون مدير الزراعة المهندس عز الدين الحسو في تصريح لمراسل ‏سانا اليوم الخميس، أن المديرية تتابع واقع نمو محصول القطن في مختلف ‏المناطق المزروعة لرصد وجود أي آفات زراعية قد تلحق بالمحصول ‏الضرر، ولا سيما دودة اللوز التي كانت تنتشر في الحقول خلال المواسم ‏الماضية، لافتاً إلى أن واقع المحصول جيد، وهو يمر حالياً بمرحلتي ‏الإزهار وتشكل الجوز. ‎

وأشار الحسو إلى أن عمليات قطاف محصول القطن تبدأ في محافظة ‏الحسكة عادة منتصف شهر أيلول من كل عام، وتستمر حتى شهر تشرين ‏الأول، ليبدأ بعدها المزارعون بحرث الأرض مجدداً والتحضير لزراعة ‏المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي القادم‎ .‎

يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القطن في محافظة الحسكة ‏للموسم الحالي بلغت 7835 هكتاراً في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.