الشرطة يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة الطائرة

دمشق-سانا

واصل فريق الشرطة صدارته لترتيب الدوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال، بفوزه اليوم على ضيفه سلمية بثلاثة أشواط ‏دون مقابل، وذلك في مباراتهما بدمشق ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وأسفرت نتائج الجولة السابعة عن فوز ‏خان شيخون على الجيش 2/3 في مباراتهما في حماة، وأبو حمام على الفرات بدير الزور، وعامودا على كنصفرة في ‏القامشلي بالنتيجة ذاتها 3-0.

ويحتل الشرطة المركز الأول بترتيب الدوري برصيد 15 نقطة يليه خان شيخون بـ 14 نقطة فالجيش 13 نقطة والوحدة ‌‏10 نقاط ثم عامودا 9 نقاط وأبوحمام 8 نقاط وسلمية 6 نقاط وكنصفرة 3 نقاط والفرات بدون نقاط.

