الشرطة يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة الطائرة

دمشق-سانا
واصل فريق الشرطة صدارته لترتيب الدوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال، بفوزه اليوم على ضيفه سلمية بثلاثة أشواط دون مقابل، وذلك في مباراتهما بدمشق ضمن الجولة السابعة من المسابقة.
وأسفرت نتائج الجولة السابعة عن فوز خان شيخون على الجيش 2/3 في مباراتهما في حماة، وأبو حمام على الفرات بدير الزور، وعامودا على كنصفرة في القامشلي بالنتيجة ذاتها 3-0.
ويحتل الشرطة المركز الأول بترتيب الدوري برصيد 15 نقطة يليه خان شيخون بـ 14 نقطة فالجيش 13 نقطة والوحدة 10 نقاط ثم عامودا 9 نقاط وأبوحمام 8 نقاط وسلمية 6 نقاط وكنصفرة 3 نقاط والفرات بدون نقاط.