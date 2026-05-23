رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: حريص على زيارة سوريا قريباً

نيويورك-سانا

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اليوم السبت، عن حرصه على زيارة سوريا في الفترة القريبة.

وجاء ذلك خلال الحديث الودي الذي تبادله مع مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، على هامش الفعالية التي نظّمتها البعثة القطرية بمناسبة اليوم العالمي لكرة القدم.

وكان العلبي أكد في العشرين من الشهر الجاري عبر مداخلة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي ‏لكرة القدم، أن الشعب السوري استطاع ‏استعادة وطنه وحقه في الحياة الطبيعية بعد سنوات من المعاناة.

وأعرب في كلمته التي نشرتها البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في ‏نيويورك عن ثقته بأن ‏المنتخب الوطني السوري لكرة القدم سيفاجئ العالم في البطولات المقبلة.

ويحتفل باليوم العالمي لكرة القدم في الـ 25 من أيار من كل عام، بموجب قرار الجمعية العامة ‏للأمم المتحدة الصادر عام 2024، لما تجسده هذه الرياضة من قيم السلام والتسامح ‏والتعاون بين الشعوب، بوصفها اللعبة الأكثر انتشاراً وجماهيرية في العالم.