فعالية رياضية توعوية في حمص تجمع المنافسة بنشر الوعي الصحي

IMG 6273 فعالية رياضية توعوية في حمص تجمع المنافسة بنشر الوعي الصحي

حمص-سانا

نظّمت مديرية الرياضة والشباب في حمص، اليوم الخميس، بطولة “‏HYROX‏” الرياضية في ‏مسبح الـ18 من آذار بحي الوعر، وذلك بمناسبة اليوم الأولمبي واليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ‏وبمشاركة 24 لاعباً من مختلف الفئات العمرية، في فعالية جمعت بين المنافسة الرياضية والتوعية ‏المجتمعية.

وأوضح مدرب ألعاب القوى والمشرف على البطولة الكابتن كنان ضعيف لـ سانا أن الفعالية تُعد ‏الأولى من نوعها في المحافظة، وتأتي تزامناً مع اليوم الأولمبي، مبيناً أن رياضة ‏HYROX‏ من ‏الرياضات الحديثة التي تجمع بين القوة والسرعة والتحمل واللياقة العامة ضمن أنظمة وقواعد ‏خاصة.‏

وفي ختام البطولة التي أقيمت بالتعاون مع شركة السباعي للإنشاءات المعدنية، جرى تتويج ‏الفائزين بالمراكز الأولى، حيث حل زوار أتاسي بالمركز الأول، تلاه محمد درويش في المركز ‏الثاني، ثم محمد سرحان في المركز الثالث.‏

IMG 6258 1 فعالية رياضية توعوية في حمص تجمع المنافسة بنشر الوعي الصحي
IMG 6229 فعالية رياضية توعوية في حمص تجمع المنافسة بنشر الوعي الصحي
IMG 6242 فعالية رياضية توعوية في حمص تجمع المنافسة بنشر الوعي الصحي
IMG 6246 فعالية رياضية توعوية في حمص تجمع المنافسة بنشر الوعي الصحي
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