فعالية رياضية توعوية في حمص تجمع المنافسة بنشر الوعي الصحي

حمص-سانا

نظّمت مديرية الرياضة والشباب في حمص، اليوم الخميس، بطولة “‏HYROX‏” الرياضية في ‏مسبح الـ18 من آذار بحي الوعر، وذلك بمناسبة اليوم الأولمبي واليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ‏وبمشاركة 24 لاعباً من مختلف الفئات العمرية، في فعالية جمعت بين المنافسة الرياضية والتوعية ‏المجتمعية.

وأوضح مدرب ألعاب القوى والمشرف على البطولة الكابتن كنان ضعيف لـ سانا أن الفعالية تُعد ‏الأولى من نوعها في المحافظة، وتأتي تزامناً مع اليوم الأولمبي، مبيناً أن رياضة ‏HYROX‏ من ‏الرياضات الحديثة التي تجمع بين القوة والسرعة والتحمل واللياقة العامة ضمن أنظمة وقواعد ‏خاصة.‏

وفي ختام البطولة التي أقيمت بالتعاون مع شركة السباعي للإنشاءات المعدنية، جرى تتويج ‏الفائزين بالمراكز الأولى، حيث حل زوار أتاسي بالمركز الأول، تلاه محمد درويش في المركز ‏الثاني، ثم محمد سرحان في المركز الثالث.‏