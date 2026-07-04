اللجنة الفنية لألعاب القوى بحماة تقيم بطولة المحافظة بمشاركة نحو 65 لاعباً

٢٠٢٦٠٧٠٤ ٠٩٣٣٤١ 1 اللجنة الفنية لألعاب القوى بحماة تقيم بطولة المحافظة بمشاركة نحو 65 لاعباً

حماة-سانا

أقامت اللجنة الفنية لألعاب القوى بحماة، اليوم السبت، بطولة المحافظة باللعبة لفئات الأشبال والناشئين والشباب والرجال، وذلك على مضمار الملعب البلدي.

٢٠٢٦٠٧٠٤ ٠٩٢٧٥٣ اللجنة الفنية لألعاب القوى بحماة تقيم بطولة المحافظة بمشاركة نحو 65 لاعباً

وأوضح عضو اللجنة الفنية لألعاب القوى بحماة عمر الخضر في تصريح لـ سانا، أن البطولة شهدت مشاركة نحو 65 لاعباً مثلوا أندية معردس وفندارة وقمحانة وسلمية و شرطة حماة وصوران، مبيناً أنها تنوعت ما بين مسابقات المضمار والميدان.

ولفت الخضر إلى أن الهدف من البطولة هو انتقاء اللاعبين المتميزين، وتمثيل منتخب حماة للمشاركة في بطولة الجمهورية المقبلة التي ستقام بدمشق، مشيراً إلى أن البطولة أفرزت عدداً من المواهب والخامات الواعدة التي تحتاج إلى مزيد من التدريبات والبطولات لصقلها بالشكل المناسب.

وكانت محافظة حماة استضافت الشهر الماضي دورة تدريب وتحكيم بألعاب القوى بمشاركة 40 دارساً، بهدف تأهيل الكوادر الفنية وتطوير مستوى اللعبة.

٢٠٢٦٠٧٠٤ ٠٩١٢٤٣ اللجنة الفنية لألعاب القوى بحماة تقيم بطولة المحافظة بمشاركة نحو 65 لاعباً
٢٠٢٦٠٧٠٤ ٠٩١٥٢٤ اللجنة الفنية لألعاب القوى بحماة تقيم بطولة المحافظة بمشاركة نحو 65 لاعباً
٢٠٢٦٠٧٠٤ ٠٩٣٣٣٤ اللجنة الفنية لألعاب القوى بحماة تقيم بطولة المحافظة بمشاركة نحو 65 لاعباً
٢٠٢٦٠٧٠٤ ٠٩٣٥٤٩0 اللجنة الفنية لألعاب القوى بحماة تقيم بطولة المحافظة بمشاركة نحو 65 لاعباً
٢٠٢٦٠٧٠٤ ٠٩٤٣٠٤ اللجنة الفنية لألعاب القوى بحماة تقيم بطولة المحافظة بمشاركة نحو 65 لاعباً
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