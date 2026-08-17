منتخب سوريا للشباب بكرة السلة يخسر أمام نظيره البحريني ببطولة ‏آسيا‎ ‎

نيودلهي-سانا‌‎ ‎

خسر منتخب سوريا للشباب بكرة السلة أمام نظيره البحريني بنتيجة 92-‌‏68 نقطة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين ضمن الجولة ‏الثالثة ببطولة كأس آسيا المقامة في مدينة أحمد أباد بالهند‎.‎

وكان منتخبنا فاز في الجولة الثانية على نظيره اللبناني بنتيجة 72-64 ‏نقطة بينما خسر في الجولة الأولى أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 58-67 ‏ليحتل المركز الثالث بمجموعته في ختام دور المجموعات‎. ‎

ويشارك في البطولة 16 منتخباً وُزعت على أربع مجموعات حيث ‏ينص ‏نظام البطولة على أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى في ‏المجموعات الأربع ‏إلى ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب أصحاب ‏المركزين الثاني والثالث ‏ملحقاً تأهيلياً للدور ذاته.‏