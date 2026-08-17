منتخب سوريا للشباب بكرة السلة يخسر أمام نظيره البحريني ببطولة ‏آسيا‎ ‎

نيودلهي-سانا
خسر منتخب سوريا للشباب بكرة السلة أمام نظيره البحريني بنتيجة 92-68 نقطة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين ضمن الجولة الثالثة ببطولة كأس آسيا المقامة في مدينة أحمد أباد بالهند.
وكان منتخبنا فاز في الجولة الثانية على نظيره اللبناني بنتيجة 72-64 نقطة بينما خسر في الجولة الأولى أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 58-67 ليحتل المركز الثالث بمجموعته في ختام دور المجموعات.
ويشارك في البطولة 16 منتخباً وُزعت على أربع مجموعات حيث ينص نظام البطولة على أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأربع إلى ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب أصحاب المركزين الثاني والثالث ملحقاً تأهيلياً للدور ذاته.