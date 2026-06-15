منتخبا إيران ونيوزيلندا يلتقيان فجر غد لحساب المجموعة السابعة في مونديال 2026

لوس أنجلوس-سانا

يلتقي منتخبا إيران ونيوزيلندا لكرة القدم عند الساعة الرابعة من فجر غدٍ الثلاثاء بتوقيت دمشق، على ملعب “سوفي” بمدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم لعام 2026.

ويتطلع كلا المنتخبين لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشوارهما المونديالي، بما يعزز حظوظهما في المنافسة والعبور نحو الأدوار الإقصائية عن هذه المجموعة التي تضم أيضاً منتخبي مصر وبلجيكا.

ويسعى المنتخب الإيراني، المصنف العشرين عالمياً والذي يسجل ظهوره السابع في المحفل العالمي، إلى تحقيق الفوز لتخطي عقدة دور المجموعات التي لازمت مشاركاته السابقة، معتمداً على الجاهزية الفنية والخبرة العريضة للاعبيه.

في المقابل، يدخل منتخب نيوزيلندا المواجهة متطلعاً لإحداث المفاجأة في ظهوره الثالث تاريخياً بالنهائيات بعد غياب دام 16 عاماً، حيث يراهن مدربه مايكل ماين على الروح الجماعية والقوة البدنية المعهودة للفريق والتميز في الكرات الهوائية، معولاً بشكل رئيسي على تحركات قائده ومهاجمه كريس وود، ولاعب خط الوسط ماتيو ستامينيتش.