منتخب سوريا يلاقي الفلبين في الملحق المؤهل لربع نهائي كأس آسيا للشباب بكرة السلة

دمشق-سانا
يلاقي منتخب سوريا غداً الخميس نظيره منتخب الفلبين في الملحق المؤهل لربع نهائي كأس آسيا للشباب بكرة السلة، والتي تقام منافساتها في الهند.
ويطمح منتخبنا لتكرار إنجازه في عام 2008 عندما توج بالميدالية البرونزية، ورغم صعوبة المهمة أمام منتخب الفلبين إلا أن ما قدمه المنتخب في الدور الأول يمنحه فرصة لخطف الفوز والوصول لربع النهائي، ليواجه منتخب الصين الذي تأهل بعد تصدره للمجموعة الثالثة.
واستهل منتخبنا مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب نيوزيلندا 67-58 نقطة، ثم تغلب على نظيره اللبناني بنتيجة 72- 64 نقطة، ثم خسر في المباراة الثالثة أمام منتخب البحرين 92-68، ليحتل المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية، ويتأهل لملحق الدور ربع النهائي.