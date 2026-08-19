منتخب سوريا يلاقي الفلبين في الملحق المؤهل لربع نهائي كأس آسيا للشباب بكرة السلة

دمشق-سانا

يلاقي منتخب سوريا غداً الخميس نظيره منتخب الفلبين في الملحق المؤهل لربع نهائي كأس آسيا ‏للشباب بكرة السلة، والتي تقام منافساتها في الهند.‏

ويطمح منتخبنا لتكرار إنجازه في عام 2008 عندما توج بالميدالية البرونزية، ورغم صعوبة ‏المهمة أمام منتخب الفلبين إلا أن ما قدمه المنتخب في الدور الأول يمنحه فرصة لخطف الفوز ‏والوصول لربع النهائي، ليواجه منتخب الصين الذي تأهل بعد تصدره للمجموعة الثالثة.‏

واستهل منتخبنا مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب نيوزيلندا 67-58 نقطة، ثم تغلب على ‏نظيره اللبناني بنتيجة 72- 64 نقطة، ثم خسر في المباراة الثالثة أمام منتخب البحرين 92-68، ‏ليحتل المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية، ويتأهل لملحق الدور ربع النهائي.‏