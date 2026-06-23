البرتغال تفوز على أوزبكستان بخماسية نظيفة في الجولة الثانية من مونديال 2026

هيوستن-سانا

اقتربت البرتغال من حسم تأهلها إلى دور الـ 32 في مونديال 2026، بعدما قادها كريستيانو رونالدو إلى فوز كبير على أوزبكستان 5-0، اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في المباراة التي جرت على ملعب آر جي في هيوستن الأمريكية.

وافتتح رونالدو التسجيل بالدقيقة السادسة، قبل أن يضيف نونو منديش الثاني بالدقيقة 17.

وسجل رونالدو الهدف الثالث لمنتخب بلاده بالدقيقة 39، قبل أن يضيف عبد القادر خوسانوف الرابع بالخطأ في مرماه بالدقيقة 60، وأضاف البديل رافايال لياو الهدف الخامس بالدقيقة 87 للبرتغال.

وواصل رونالدو كتابة التاريخ بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من المونديال، رافعاً رصيده إلى 144 هدفا دولياً.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب البرتغال صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن كولومبيا الوصيف، فيما يحتل أوزبكستان المركز الأخير بدون رصيد بعد الكونغو الثالث بنقطة واحدة.