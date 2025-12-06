سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم والفرق العربية في مجموعات متوازنة

واشنطن-سانا

سحبت اليوم في مركز كينيدي للمؤتمرات في العاصمة الأمريكية واشنطن قرعة كأس العالم 2026، والتي تعد القرعة الأكبر في تاريخ المونديال الذي سيشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة عام 1930.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات المكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية والمسار الرابع في الملحق الأوروبي، وفي الثانية كندا و المسار الأول في الملحق الأوروبي وقطر وسويسرا، وفي الثالثة البرازيل و المغرب و هايتي و اسكتلندا، والرابعة الولايات المتحدة الأمريكية و باراغواي وأستراليا و المسار الثالث في الملحق الأوروبي.

وجاء في المجموعة الخامسة منتخبات ألمانيا و كوراساو و كوت ديفوار و الإكوادور، وفي السادسة هولندا و اليابان و المسار الثاني في الملحق الأوروبي و تونس، و في السابعة: بلجيكا و مصر و إيران و نيوزيلندا، وفي الثامنة إسبانيا و الرأس الأخضر و السعودية وأوروغواي، وفي التاسعة فرنسا و السنغال و المسار الثاني في الملحق العالمي و النرويج.

وضمت المجموعة العاشرة الأرجنتين و الجزائر والنمسا و الأردن، والحادية عشرة البرتغال و المسار الأول من الملحق العالمي و أوزبكستان و كولومبيا، والثانية عشرة إنكلترا و كرواتيا و غانا و بنما.

وستكون المباراة الافتتاحية يوم الخميس 11 حزيران القادم بين المكسيك وجنوب إفريقيا.