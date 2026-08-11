جوائز مالية قياسية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

باريس-سانا

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية أن جوائز مالية قياسيّة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، المقامة في العاصمة الفرنسية باريس، ستوزع على الفائزين بالمراكز الأولى.

وحسب المؤسسة فإن قيمة الجوائز تبلغ 75 مليون دولار، يحصل الفريق الفائز على 7 ملايين دولار، مع زيادة مخصصات الجوائز الموزعة على بقية المراكز المتقدمة.

وكانت مؤسسة الرياضات الإلكترونية أعلنت إقامة نسخة 2026 في العاصمة الفرنسية باريس، كأوّل نسخة من البطولة تُقام خارج المملكة العربية السعودية.

وتستمر البطولة، التي تعدّ الأكبر عالمياً في قطاع الرياضات الإلكترونية، حتى 23 آب الجاري، بمشاركة أكثر من 2,000 لاعب ولاعبة، و200 نادٍ من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة، ضمن 24 لعبة.

وشهدت النسخة الحالية مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأستاذ الشطرنج الدولي النرويجي ماغنوس كارلسن كسفيرين عالميين لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.