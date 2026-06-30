النرويج وكوت ديفوار في مواجهة قوية لحسم التأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026

دالاس-سانا

يلتقي منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج) مع نظيره النرويجي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب “دالاس” في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وجاء تأهل المنتخب الإيفواري إلى الأدوار الإقصائية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف ألمانيا، حيث استهل مشواره بالفوز على الإكوادور بهدف دون رد، قبل أن يتعثر أمام ألمانيا بهدفين لهدف، ليعود ويحسم عبوره بالفوز على كوراساو بهدفين نظيفين.

في المقابل، تأهلت النرويج وصيفاً للمجموعة التاسعة خلف فرنسا، بعد فوزها على العراق بأربعة أهداف لهدف، وتخطيها السنغال بثلاثة أهداف لهدفين، قبل أن تتلقى خسارة أمام فرنسا بأربعة أهداف لهدف.

وتعد هذه المشاركة تاريخية لـ “الأفيال” الإيفوارية تحت قيادة المدرب إيميرس فايي، إذ يبلغ الفريق الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، معتمداً على تنظيم دفاعي صارم وعناصر هجومية مؤثرة يقودها فرانك كيسيه ونيكولا بيبي، على الرغم من الشكوك المحيطة بمشاركة المدافع ويلفريد سينغو بداعي الإصابة.

من جانبه، يسجل المنتخب النرويجي عودته إلى المحفل العالمي للمرة الأولى منذ نسخة فرنسا 1998، معولاً على القوة الهجومية الضاربة لهدافه إيرلينغ هالاند، الذي يتصدر ترتيب هدافي الفريق في البطولة بأربعة أهداف، مدعوماً برؤية قائد خط الوسط مارتن أوديغارد، في حين تحوم الشكوك حول جاهزية الظهير الأيمن يوليان رايرسون.

يشار إلى أن الفائز في هذه المباراة سيواجه في الدور ثمن النهائي منتخب البرازيل الذي تأهل بدوره عقب فوزه على اليابان بهدفين لهدف.