برشلونة يعلن إصابة لاعبه باردغجي وابتعاده عن الملاعب

مدريد-سانا

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعرض لاعب الفريق روني باردغجي لتمزق في الأربطة المتقاطعة في ركبته اليمنى، وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

وذكر برشلونة أن لاعبه السويدي سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القادمة.

وكان باردغجي ذو الأصول السورية شارك في الموسم الماضي مع بطل إسبانيا في 28 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع أربعة أخرى.

بدوره، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن باردغجي تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي، مشيراً إلى أن اللاعب أصيب خلال التدريبات.

وقال رومانو: إن جناح برشلونة سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و7 أشهر، واصفاً الإصابة بأنها “أنباء مدمرة” بالنسبة للاعب، الذي كان يستعد للخروج على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على المزيد من دقائق اللعب.