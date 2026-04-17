مهرجان لكرة السلة في طرطوس لفئة تحت 12 عاماً

طرطوس-سانا

أقام مجلس تطوير كرة السلة في محافظة طرطوس اليوم الجمعة مهرجاناً رياضياً في صالة حصين البحر الرياضية للفئة العمرية تحت 12عاماً للذكور والإناث، بإشراف مديرية الرياضة والشباب في المحافظة.

وتضمن المهرجان، الذي شارك فيه 7 أندية، عدداً من المباريات، بهدف تطوير المهارات وتقييم مستويات اللاعبين البدنية والفنية.

وأوضح رئيس مجلس تطوير كرة السلة علي سالم الجندي في تصريح لـ سانا أن المهرجان أقيم بهدف الوقوف على المستوى الحقيقي لأندية كرة السلة في المحافظة، والمعوقات التي تواجه الفئات العمرية، ولاسيما أن هذه الفئات تعد اللبنة الأساسية لتطوير كرة السلة لكونها تشكل الرديف للفئات الأعلى.

يشار إلى أنه شارك بالمهرجان خمس فرق ضمن فئة الإناث، وفريقان بفئة الذكور.