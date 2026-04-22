النصر السعودي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني

أبو ظبي-سانا

تأهل النصر السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم، بفوزه على الأهلي القطري بخمسة أهداف لواحد، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، على استاد زعبيل بدبي، في نصف نهائي منطقة الغرب لموسم 2025-2026.

سجل للفريق السعودي الفرنسي كينغسلي كومان ثلاثة أهداف في الدقائق 12 و45+7 و64، والبرازيلي أنجيلو غابرييل في الدقيقة 23، وعبد الله الحمدان في الدقيقة 80، فيما سجل للأهلي سيكو يانساني في الدقيقة 10.

وبذلك ضرب النصر موعداً مع غامبا أوساكا الياباني في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا الثاني.

وكان غامبا أوساكا الياباني تأهل إلى المباراة النهائية عن منطقة الشرق، بعدما تفوق في الدور قبل النهائي على بانكوك يونايتد التايلاندي بواقع 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.