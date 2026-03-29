قمة بين حمص الفداء والنواعير في افتتاح إياب دوري كرة السلة للرجال

دمشق-سانا

تنطلق اليوم الأحد منافسات مرحلة الإياب من الدوري السوري العام لأندية الدرجة الأولى بكرة السلة للرجال، وسط ترقب جماهيري لمواجهات ينتظر أن تحمل الكثير من الإثارة والندية.

ويجمع لقاء الافتتاح عند الساعة السابعة مساءً فريقي حمص الفداء والنواعير، في مواجهة مرتقبة يسعى من خلالها الطرفان لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب ومواصلة العروض القوية التي قدماها في مرحلة الذهاب.

وتستكمل الجولة غداً الإثنين بلقاءين في صالة الشهباء بحلب، حيث يلتقي في المباراة الأولى الحرية مع الشبيبة عند الساعة الخامسة والنصف مساء، تليها عند الثامنة والنصف مواجهة قمة تجمع أهلي حلب مع الكرامة.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الثلاثاء المقبل بـ “ديربي العاصمة” الذي يجمع الوحدة والجيش عند الساعة السابعة مساء.

وكانت الأندية قد استغلت فترة التوقف الدولية لتدعيم صفوفها بالمحترفين ومراجعة جهوزيتها الفنية والبدنية، في ظل تصاعد وتيرة المنافسة هذا الموسم الذي يتميز بحضور جماهيري لافت ومستويات فنية متطورة.