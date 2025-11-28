الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة تقيم السباق الدوري التاسع احتفاءً بذكرى التحرير

ريف دمشق-سانا

احتفاءً بذكرى التحرير الأولى ، أقامت الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة ومديرية الخيول العربية بوزارة الزراعة اليوم، السباق الدوري التاسع بالتعاون مع وزارة السياحة، وذلك على أرض ميدان سباق دمشق بالديماس.

وشهد السباق أجواء حماسية عالية منذ انطلاق الشوط الأول وصولاً إلى الشوط الحادي عشر، حيث تنافست الخيول السورية الصافية والخيول العربية وفقاً لدرجاتها ولمسافات متنوعة.

وفي التفاصيل أقيم الشوطان الأول والثاني للخيول السورية والثالث للخيول المسجلة وجميعها لمسافة 1000متر والرابع للسورية لمسافة 1450متر، وجاء الشوط الخامس للمسجلة لمسافة 1450متر.

وفي الشوط السادس تنافست الخيول العربية المسجلة لمسافة 3500متر، بينما كان الشوط السابع للخيول المسجلة، درجة ثالثة، لمسافة 1000متر، والثامن لخيول الدرجات الأولى والثانية و الثالثة، والتاسع لخيول الدرجة الثالثة، والعاشر لخيول الأولى والثانية وهذه الأشواط للخيول السورية ولمسافة 1600متر، أما الشوط الأخير فكان للخيول المسجلة لمسافة 1600متر.

ووفق تسلسل الأشواط المذكورة فاز بالمركز الأول وعلى التوالي: الجواد شموخ الجبل لمالكه معن جعفر والفرس نايا زمن الخير لمالكها عماد المصري والجواد ورد الخلف لمالكيه محمد الخطيب وموفق العتيلي والجواد نامس العارف لمالكه المقنع حاج قدور والفرس مارينا الخطيب لمالكه محمد الخطيب.

كما فاز الجواد مهيب الوصل لمالكه عبدالله كتب والفرس شيخة حماة لمالكيها فاروق ورائد النوري والجواد دهام الحويجة لمهند الحويجة والجواد مرهوب لمالكه دهام الهادي.

واختتم السباق بالشوط الأخير بفوز الجواد مرتجز البكور لمالكيه محمود مظلوم وراشد شهاب.

ويعد السباق الدوري التاسع هو الأطول بين السباقات التي نظمتها الجمعية هذا الموسم، حيث تضمن فترتين الأولى صباحية شملت 5 أشواط والثانية مسائية شملت 6 أشواط.